Gabon: Hugues Mbadinga Madiya offre des cours de soutien gratuits aux élèves de Koulamoutou

Les cours de soutien gratuits, c’est l’apport du ministre de l’Economie Hugues Mbadinga Madiya aux fils et filles de la commune de Koulamoutou engagés dans la dernière ligne de leur préparation pour affronter l’examen du baccalauréat prévu pour le 20 août 2020. Pour rendre ladite préparation optimale, des cours seront dispensés dans toutes les matières aux différents élèves sous le parrainage du membre du gouvernement.

C’est par le biais de l’initiative Mouvement On S’engage parrainé par le Ministre Hugues Mbadinga Madiya qu’il a été décidé que les cours de soutien allaient être dispensés aux élèves en révision dans l’optique du baccalauréat prévu pour août prochain. L’objectif recherché par cette démarche est de « motiver les apprenants à se remettre au travail après 04 mois d’interruption d’activités pédagogiques »

Excepté cette première volonté, le mouvement On S’engage a également pour objet de permettre aux élèves de revisiter les leçons et les exercices des premier et deuxième trimestres, les aider à retrouver rapidement leurs automatismes en les remettant à niveau. A ces objectifs, viennent se greffer la nécessité d’apporter aux apprenants « un soutien psychologique et leur redonner confiance après les perturbations du calendrier scolaire dues au Covid-19 » a déclaré un responsable du mouvement.

Le début des cours de soutien est fixé pour le le mercredi 22 juillet 2020 au Lycée jean Stanislas Migolet. Une cérémonie de lancement à laquelle répondront présent « les responsables des établissements secondaires de koulamoutou, le corps professoral, les 446 élèves régulièrement inscrits en classe de terminale, les parents d’élèves et une dizaine de candidats libres » y compris Severin joe Malph Divassa, président du Mouvement On S’engage.

Les cours auront lieu du lundi au vendredi de 15h à 18h. Les élèves de séries B suivront les cours de soutien au lycée d’état Jean Stanislas Migolet, ceux des séries littéraires au lycée Notre dame de la Salette et ceux des séries scientifiques au lycée privé Moutou Mambo. La fin des cours est prévue pour le vendredi 14 août 2020.