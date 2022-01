Gabon: «House dance club» première école de danse à Owendo

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est le samedi 15 janvier dernier qu’a eu lieu la cérémonie d’inauguration de la première école de danse dans la commune portuaire du Gabon. Fruit d’une collaboration entre la Compagnie de danse « No Comment » et l’école primaire et maternelle « Children House », cette initiative vise à faire de ce centre pédagogique un hub socioculturel où parents, élèves issus d’Owendo s’épanouir tout en restant en santé.

Face à l’oisiveté qui gagne grandement la ville d’Owendo où l’insécurité est de plus en plus galopante, ses natifs aspirent à inverser la donne en offrant à la jeunesse un cadre d’épanouissement et de divertissement. C’est le cas de l’école primaire et maternelle « Children House » qui a décidé d’intégrer la danse dans son offre de services sociaux ouverts à tout public. En effet, en collaboration avec la compagnie de danse « No Comment », Carole Eyi a lancé la première école de danse dans la cité portuaire.

Dénommée « House Club Dance », cette école est une initiative louable qui revêt le sceau de la solidarité.« Cette collaboration née du partenariat entre la Compagnie No Comment Dance et le jardin d’enfants Children House vise à diversifier les activités de cette école. Nous voulons initier les plus petits dans le monde artistique en l’occurrence la danse avec la Salsa, la Kizumba, le MJ Style, l’Afro moderne, la Zumba fitness, le Bboy et le hip hop », a indiqué Jean-Marie Assele Djoué, Chorégraphe principal de la compagnie de danse No Comment.

Pour sa part, Carole Eyi, fondatrice de l’école primaire et maternelle Children House a rappelé l’intérêt de cette initiative. « Le but pour nous c’est de devenir un hub socioculturel dans Owendo. Cette collaboration inédite vise à inviter les parents et élèves qui ne sont pas de l’école à venir faire une activité physique mais également épanouissante », a-t-elle indiqué. Non sans manquer de préciser qu’une école similaire devrait s’étendre vers d’autres communes du grand Libreville et ce, sur le long terme.

La cérémonie a été animée par la compagnie de danse conjointement avec plusieurs acteurs de la scène danse urbaine qui ont démontré une fois de plus leur savoir-faire devant une assistance bondée de jeunes enfants avec les papillons dans le ventre. Pas en reste, les parents d’élèves ont salué cette initiative qui ferait une pierre deux coups. « C’est vraiment important pour nous de savoir que maintenant on pourra passer du temps avec nos enfants en pratiquant des activités saines pour le corps et l’esprit », s’est réjoui Aimée Pascaline, mère de famille. Notons que « House Dance Club » offrira un cours hebdomadaire de 16 à 19 heures avec 2 niveaux d’initiation de 6 à 8 ans et 11 à 16 ans.