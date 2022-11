Gabon: Houangni Ambouroue rappelle à l’ordre Satcon sur le piratage des programmes

Ecouter cet article Ecouter cet article

La problématique du piratage des programmes télévisés était au cœur d’une rencontre entre le ministre de la Communication Pascal Houangni Ambouroue et Youness Ali et Serge Curtis Apendo, respectivement directeur administratif et financier, et directeur marketing de l’entreprise Satcon. Il était question pour le membre du gouvernement de rappeler à l’ordre cet opérateur qui s’illustre depuis plusieurs années par ces agissements pour le moins répréhensibles.

Accusé à plusieurs reprises par BeIN sport, par le groupe CANAL+ et d’autres opérateurs de diffuser de manière frauduleuse les chaînes de leur bouquet, les responsables de Satcon ont été reçus le 22 novembre dernier par le ministre de la Communication. Occasion pour ce dernier de revenir sur le respect des textes qui régissent les droits de diffusion.

« Le ministre a tenu à rappeler ses hôtes à leur responsabilité et au respect strict des textes en vigueur en matière de droits de diffusion », indique le ministère de la Communication sur sa page Facebook. Il faut souligner que cet opérateur est coutumier des violations de la loi gabonaise sur les droits d’auteur et les droits voisins, ce malgré de nombreuses mises en demeure.

A noter que cette séance de travail intervient quelques jours après sa mise en garde faite le 14 novembre dernier par l’opérateur beIN Media Group pour la diffusion de la coupe du monde 2022 qui a débuté au Qatar depuis le dimanche 20 novembre 2022.