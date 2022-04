Gabon: Houangni Ambouroue fixe le cap pour la Communication et l’audiovisuelle

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le ministre de la Communication et de l’Economie numérique, Pascal Houangni Ambouroue a visité ce mercredi 30 mars 2022, plusieurs entités placées sous tutelle. Occasion pour le membre du gouvernement de décliner l’ambitieux objectif de mettre en place une architecture moderne au sein du secteur de la Communication et de l’audiovisuel.

Placé à la tête du ministère de la Communication et de l’Economie numérique lors du remaniement ministériel du 8 mars dernier, Pascal Houangni Ambouroue multiplie les rencontres avec les responsables des directions et entités sous tutelle dudit ministère. Ce jeudi, le membre du gouvernement a visité tour à tour l’Institut gabonais de l’image et du son (IGIS) et l’Agence gabonaise de presse (AGP).

Face aux professionnels de la communication et de l’audiovisuel, Pascal Houangni Ambouroue a dévoilé une partie de son plan stratégique qui vise à améliorer les performances et moderniser l’architecture du secteur. « Je vais m’atteler à mettre en place une architecture pour bouger les lignes et trouver des solutions à certaines de vos insuffisances », a promis le nouveau ministre de la Communication et de l’Economie numérique.



Le secteur fait face à des difficultés financières et logistiques, mais aussi à l’absence de formation continue adaptée aux besoins spécifiques des professionnels de la communication. Le ministre qui est alors très attendu sur ces chantiers, a donné quelques éléments aux hommes et femmes de média et de l’audiovisuel. « Nous allons déployer ensemble un certain nombre de projets, et très rapidement je vais initier une formation sur la gestion des projets technico-fonctionnels qui devrait pouvoir vous édifier sur le travail que nous allons faire ensemble », a-t-il laissé entendre.