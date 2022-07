Gabon: Houangni Ambouroue en guerre contre le «piratage informatique»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le lundi 25 juillet 2022, le ministre de la Communication, Pascal Houangni Ambouroue, a réuni les fournisseurs d’accès à internet au Gabon. Une rencontre dont l’objectif était de trouver une solution définitive aux problèmes de piratage qu’ils rencontrent ces dernières semaines. Une commission va être mise en place dans l’objectif de mettre un terme à ce phénomène.

Faisant suite aux nombreuses plaintes concernant les piratages dont font l’objet certains opérateurs économiques fournisseurs de l’ADSL, le ministre de la Communication, Pascal Houangni Ambouroue a tenu à taper du poing sur la table. A cet effet, le membre du gouvernement a réuni les fournisseurs d’accès internet au Gabon afin de trouver des solutions idoines à ce phénomène qui engendre de nombreuses pertes financières.

La piraterie internet n’est pas sans conséquence sur les recettes de l’Etat et sur la population, car si le distributeur du réseau internet n’arrive plus à payer ses charges, c’est l’usager qui en paiera le prix. « La réunion avait pour objectif de prendre toutes les préoccupations. La rencontre a été productive. Elle a permis à chacun de s’exprimer et de débattre sur la prochaine étape, celle des solutions, pour que ce problème prenne fin définitivement », a expliqué le directeur général de Canal+ Edoh Signon.

Des pistes de solutions ont été évoquées au cours de ces échanges. « Il faudrait établir une loi qui permette de couper les adresses IP des hackers. D’autres propositions seront en discussion dans les prochains jours, grâce à la mise en place d’une commission technique qui regroupera en son sein plusieurs administrations » a déclaré le ministre de la Communication, Pascal Houangni Ambourouet.

Le piratage du réseau internet est devenu récurrent dans notre pays. Le fait récent est celui de de la chaîne de télévision Gabon première qui a vu sa page Youtube piratée. Selon le directeur général de cette entité, Ali Reynald Radjoumba, des solutions sont en train d’être mises en place et une enquête est en cours pour retrouver les auteurs.