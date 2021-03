Gabon: Houangni Ambouroue a l’écoute des agents grévistes du Ré-Ndama

Suite au mouvement de protestation organisé par les agents de l’hôtel Ré-Ndama Wally depuis quelques jours, le ministre du Tourisme Pascal Houangni Ambouroue s’est entretenu ce vendredi 19 mars 2021 avec les grévistes. Il était question pour le membre du gouvernement de s’enquérir de la situation et se proposer d’être le facilitateur entre les parties afin de trouver une porte de sortie de crise.

C’est accompagné de Liliane Ngari épouse Onanga Y’Obegué, secrétaire général dudit ministère et de son directeur de cabinet Jean Martin Reteno, que le membre du gouvernement s’est rendu au siège social de l’hôtel Ré-Ndama Wally sis à Glass dans le 3e arrondissement de Libreville. Pascal Houangni Ambouroue a initié cette descente de terrain pour prendre le pouls des revendications faites par ces pères et mères de familles.

Un temps d’échanges et d’écoute qui a permis au ministre du Tourisme de mieux cerner les maux qui minent le quotidien de ces agents. Lesquels, ont dans une lassitude extrême, opté pour faire le siège devant cette entité pour laquelle ils se sont donné corps et âme durant plusieurs années. Au terme de ce dialogue avec ces partenaires sociaux, qui rentre en droite ligne avec la démarche des plus hautes autorités qui prônent la cohésion sociale et le dialogue permanent, Houangni Ambouroue a fait une annonce louable.

En effet, le membre du gouvernement s’est proposé d’être le facilitateur auprès de toutes les parties prenantes pour la recherche d’un consensus qui conduira à une solution urgente, efficace et durable face aux réclamations des employés grévistes. Une démarche salutaire qui a été applaudie par les grévistes qui y voient naître une lueur d’espoir dans la prise en charge de la régularisation de leurs difficultés. Lesquelles semblaient, jusqu’à lors, n’intéresser personne.