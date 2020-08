Gabon: Houangni Ambouroue à la rescousse de 120 entreprises de tourisme menacées de fermeture

Frappé et à l’agonie depuis l’apparition au Gabon de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, le secteur touristique est en proie à d’énormes difficultés. Des difficultés d’une telle gravité que plusieurs structures sont menacées de fermeture. Une situation que ne saurait accepter le ministre du Tourisme Pascal Houangni Ambouroue qui, par le biais d’une initiative, s’est engagé à sauver du naufrage les entreprises susceptibles de fermer.

120 entreprises. C’est le nombre total d’enseignes de tourisme touchées de plein fouet par la crise de la covid-19 ayant impacté tous les secteurs, sur qui plane le spectre de la fermeture. « Le secteur touristique gabonais frôle la catastrophe », a-t-on pu lire chez nos confrères de DirectInfosGabon.

Une fermeture de plusieurs entreprises dudit secteur qui de facto mettrait au chômage de nombreux Gabonais dans un contexte de crise particulièrement difficile. Une situation du reste confirmée par l’un des organes en charge du tourisme au Gabon. Ainsi, « selon le Bureau directeur du Club Tourisme de Libreville, plus 20 000 personnes sont aujourd’hui touchées et près de 120 entreprises sont en voie de fermeture », a-t-on pu lire chez des confrères.

Informé de cette situation critique, voire apocalyptique, le nouveau ministre du tourisme Pascal Houangni Ambouroue aurait décidé de prendre le taureau par les cornes en s’employant à trouver une solution adaptée à ce problème. C’est dans cette optique qu’il « multiplie, depuis sa prise de fonction, les séances de travail avec les opérateurs du secteur et les organes administratifs placés sous sa tutelle ».

Ainsi dans le but de de limiter les dégâts et la saignée probable du secteur touristique au Gabon, le ministre Pascal Houangni Ambouroue aurait, le jeudi 20 août dernier, donné le coup d’envoi d’une « vaste opération qui consistera à identifier et répertorier les établissements clos du secteur réunissant toutes les conditions nécessaires pour une réouverture sereine » annonce DirectInfosGabon.