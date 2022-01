Gabon : «Hosto», l’application de Yubile Technologie de mise en relation de particuliers et de professionnels de la santé

Ecouter cet article Ecouter cet article

Plus d’un an après l’avènement du covid-19, de nombreuses entreprises ont dû repenser leur stratégie de développement. Priorisant le digital, un large déploiement d’activités numériques des sociétés et une recrudescence de d’applications et solutions numériques ont été lancées. C’est dans cette optique que Yubile a lancé son logiciel « Hosto » permettant la mise en relation des particuliers et des professionnels de la santé.

Yubile est une startup de prestation de services informatiques de droit gabonais créée en février 2019. Avec l’avènement du covid-19, la jeune entreprise a proposé la solution idoine afin de pallier les nombreuses restrictions sanitaires en vigueur. Notamment, l’interdiction de rassemblement de plus de 30 personnes mais également la distanciation sociale. A cet effet, la solution « Hosto » a été créée.

« Hosto » est une application centralisée d’e-santé qui s’adresse à la fois aux malades, aux personnes en bonne santé, aux professionnels du domaine et aux décideurs. Sa principale vocation est l’amélioration de la santé des populations par la mise à disposition de services utiles et innovants. Outil d’aide à la décision pour les gouvernants, cette solution est un puissant système de gestion de l’activité des structures sanitaires et une passerelle d’échange ou interaction entre les usagers et le personnel médical.

« Hosto » permet ainsi de réduire les files d’attente pour les riverains voulant se faire consulter par un spécialiste. Une bonne initiative qui permet de limiter les regroupements de personnes, devenus des clusters de contamination de covid-19. La solution est disponible via le site https://www.hostosante.com/ mais également en application mobile téléchargeable sur les différents stores en ligne tel que Google Play Store.

A noter queYubile Technologie lance officiellement l’application « Hosto » ce 27 janvier 2022 lors d’une cérémonie à l’auditorium Arambo