Gabon: Hilarion Nguema, une icône de la musique honorée par les étudiants 

C’est en prélude à la fête de la musique que l’Université Franco-gabonaise Saint-Exupery a organisé, le lundi 20 juin 2022, la première conférence musicale. A l’honneur, l’icône de la musique gabonaise et africaine, Hilarion Nguema qui a reçu un hommage mérité de la part des étudiants, des hautes autorités publiques et des chercheurs pour l’ensemble de sa longue et brillante carrière débutée il y a plus de 50 ans.

S’il est de coutume que nul n’est prophète chez soi, il est bien des exceptions à cette réalité sociétale qui veut que la gloire et la reconnaissance soient l’apanage de l’extérieur. C’est le cas pour Hilarion Nguema qui a été mis à l’honneur le temps d’une conférence de presse dont le modérateur n’était nul autre que le l’ambassadeur du Gabon en Italie, Flavien Enongoue. Universitaire et passionné de musique, ce dernier a tiré son chapeau à son aîné qui a su marquer son temps et l’histoire de notre jeune démocratie.

Également présents, le Directeur de recherche à l’Institut de Recherche en sciences humaines (IRSH) du centre national de la recherche scientifique et technologique (CENAREST), Ludovic Obiang et le principal instigateur de cette activité le Pr. Raymond Mayer ont rappelé la grandeur qu’incarne Hilarion Nguema et son œuvre. Un parcours parsemé d’embûches, certes mais couronné de succès avec des tubes désormais inscrites dans les consciences collectives d’ici et d’ailleurs.

Au nombre des 11 titres proposés à la communauté estudiantine venue à la découverte de la vedette désormais âgée de 80 ans, il y a les incontournables « quand la femme se fâche », « Gabon pays de joie », « crise économique » et bien sûr « trop bon trop con ». Occasion pour l’artiste de rappeler la portée de son œuvre musicale visait « la mise en valeur de la chanson gabonaise » a-t-il souligné.Ayant répondu présent à ce rendez-vous du recevoir, la jeune garde estudiantine, s’est particulièrement dite impressionnée par la longévité de l’artiste.



Source d’inspiration pour bon nombre d’artistes de la nouvelle génération, Hilarion Nguema ne laisse pas indifférent la jeunesse. « C’était vraiment une belle expérience, on a découvert des chansons du passé », a indiqué un étudiant participant. Notons que cette initiative tournait également autour de l’ouvrage collectif « L’Afrique dans la chanson gabonaise », paru en mars aux éditions Descartes & Cie et Raponda-Walker, sous la direction de l’universitaire et diplomate gabonais Flavien Enongoue qui a été présenté le 8 avril 2022 à Libreville.

Esther Kengue

