Gabon: Hervé Patrick Opiangah pour l’instauration d’un dialogue constructif

S’il l’avait déjà évoqué dans une tribune publiée il y a près d’un an, le président de l’Union pour la Démocratie et l’Intégration Sociale (UDIS), Hervé Patrick Opiangah a, au cours d’une interview accordée au quotidien L’Union, tenu à réitérer cet appel au dialogue. Une rencontre qui permettrait de regrouper les Gabonais de tout bord pour préserver le vivre-ensemble.

En effet, cet appel à la concertation intervient dans un contexte où le pays s’apprête à organiser des élections générales dès l’année prochaine et que des vives tensions semblent de plus en plus perceptibles dans le paysage politique gabonais. « Il est vital et urgent que nous nous rapprochions sincèrement en vue de l’intérêt général de tous nos compatriotes et que nous nous engagions tous, sans exception, dans la voie du dialogue constructif, inclusif et sans calcul », a-t-il exhorté.

Il a pour ce faire invité l’ensemble des forces vives de la Nation à se retrouver afin de se « parler et de clarifier leurs différends, quels qu’ils soient ». Il faut dire que depuis la dernière élection présidentielle d’août 2016, la situation sociopolitique n’a eu de cesse de se dégrader, accentuée sur le plan économique par la pandémie de covid-19.

D’ailleurs sur ce dernier plan, le député de la commune de Mounana a appelé également à une véritable relance de l’économie en donnant l’opportunité aux opérateurs nationaux de s’exprimer.