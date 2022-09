Gabon: Hervé Patrick Opiangah en appui à l’Association des personnes vivant avec un handicap

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 10 septembre 2022 le Centre social d’Akébé pour des personnes vivant avec un handicap a été l’hôte du président de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (Udis), Hervé Patrick Opiangah. Une visite qui s’inscrivait dans le cadre de la finalisation du partenariat entre ce dernier et l’Association nationale des personnes vivant avec un handicap afin de soutenir l’action de cette organisation.

C’est accompagné de plusieurs responsables de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale que Hervé-Patrick Opiangah est allé au contact des pensionnaires du Centre social d’Akébé. Une rencontre qui avait pour but de finaliser le partenariat entre l’élu du siège unique de Mounana et l’association nationale des personnes vivant avec un handicap.

Des pensionnaires du Centre social d’Akébé © GMT

Ainsi, au cours de cette cérémonie qui s’est voulue conviviale et agrémentée de nombreux talents résidant au sein de cette structure, le président de l’association nationale des personnes vivant avec un handicap a tenu à saluer la concrétisation de ce projet qui permettra d’améliorer les conditions de vie de ces compatriotes. « Ce partenariat permettra à la communauté des personnes vivant avec un handicap de se prendre en charge grâce à l’appui du président de l’UDIS », a indiqué le président de l’Association nationale des personnes vivant avec un handicap Prosper Eyang.

Pour sa part, le président de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale a réaffirmé sa volonté d’accompagner cette association avec qui il entretient des relations d’amitié depuis plusieurs années. « Ce sont des compatriotes qui ont besoin d’échanger, de discuter avec des frères capables de relayer leur préoccupation quotidienne. Il s’agit de voir ensemble comment susciter de l’intérêt et pourquoi pas des actes forts à l’endroit de cette communauté de la part des pouvoirs publics », a indiqué Hervé-Patrick Opiangah.