Gabon: Hervé Patrick Opiangah au contact des populations du «Trois quartiers»

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce samedi 23 juillet 2022 le président de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (UDIS), Hervé Patrick Opiangah a animé une causerie politique aux « Trois quartiers » dans le 1er arrondissement de Libreville. Il était question pour le leader de cette formation politique d’échanger avec les populations de cette partie de la capitale sur les problèmes qu’ils subissent au quotidien.

Entamé dans la commune d’Owendo, la tournée d’Hervé Patrick Opiangah s’est poursuivie ce week-end aux « Trois quartiers ». Pour le président de cette formation politique, il était question de toucher du doigt, les conditions de vie des populations et les entretenir sur la situation socio-économique que traverse actuellement mais surtout annoncer sa volonté de soutenir les jeunes et les femmes.

Une vue de l’assistance lors de la causerie de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale © D.R

Au cours de son intervention, le président de l’UDIS a appelé les jeunes militants et sympathisants à ne jamais baisser les bras nonobstant les difficultés auxquelles ils font face. « Personne n’ignore que dans notre pays il y a des difficultés, mais ce n’est pas parce qu’il y a des difficultés que nous allons tous baisser les bras », a-t-il indiqué.



« Les populations ont sollicité ma formation politique et ma modeste personne à être aussi l’interface puisque nous appartenons à un bord politique. Afin de pouvoir interpeller les plus hautes autorités de manière qu’elles regardent dans leur direction et apportent petit à petit des solutions pérennes à leurs préoccupations et détresse », a souligné le président de l’UDIS. Dans le même ordre d’idée, Hervé d’Hervé Patrick Opiangah a invité les jeunes s’organiser autour du comité de ce parti afin d’élaborer des petits projets visant à « se gérer » et à « s’autonomiser ».