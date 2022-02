Gabon: Hervé-Patrick Opiangah annonce avoir saisi la justice française contre Romain Molina

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est lors de la rentrée politique de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (Udis) qui a eu lieu ce samedi 19 février 2022 que le président de cette formation politique Hervé-Patrick Opiangah a tenu à réagir aux accusations portée contre lui au sujet des pretendus abus sexuel dans le monde du football. Ainsi, il a annoncé

D’entrée de jeu le le député du au siège unique de la commune de Mounana et canton Lekedi-Leyou a tenu à dénoncer ce qui s’apparente à une cabale contre sa personne. En effet, pour Hervé-Patrick Opiangah, il était nécessaire d’édifier ses militants et militantes sur les accusations portées contre lui, ceci dans un souci de transparence.

Cité nommément par le journaliste independant Romain Molina dans le scandale des présumés cas d’abus sexuel dans le monde du football gabonais, le leader de l’UDIS a balayé d’un revers de la main ces accusations. « Quand on veut attaquer une personne, on doit apporter les preuves pour étayer ces accusations. Mais si on doit lancer une cabale pour dénigrer une personne, c’est vraiment déplorable », a-t-il indiqué.



Ainsi, soucieux de rétablir son honneur, Hervé-Patrick Opiangah a annoncé avoir saisi la justice française contre le journal Mediapart et le journaliste Romain Molina. « Nous sommes à l’heure de la contre attaque et de la manifestation de la vérité. Je peux vous dire qu’avant de publier, il y en a qui m’ont toujours envoyé des messages pour demander si je pouvais payer pour qu’ils puissent se taire, pour qu’ils n’en parlent pas. Mais parler de quoi? si vous avez des preuves vous les publiez mais si vous me demander de payer, je vais rentrer dans une spirale où je serai à la merci de tout le monde », a-t-il révélé.