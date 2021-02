Gabon: décès d’Hervé Moutsinga, doyen de la Cour constitutionnelle

En réanimation depuis plusieurs semaines dans une structure hospitalière de la place, Hervé Moutsinga, juge constitutionnel depuis la création de l’institution au début des années 90, a tiré sa référence, ce mardi 2 février 2021, apprend-on de source familiale. L’information a ensuite été confirmée à ensuite été confirmée par Gabon 1ère.

Désigné membre de la Cour constitutionnelle par le décret n°00144/PR du 7 août 2019, Hervé Moutsinga figurait à nouveau parmi les 9 hauts juges appelés à juger de la constitutionnalité des lois. L’homme aura passé les 30 dernières années aux côtés de Marie Madeleine Mborantsuo et de Louise Angue au sein de la Cour constitutionnelle dont il était devenu au fil des années le doyen de l’institution.

Né le 12 décembre 1934 à Tchibanga, dans la province de la Nyanga, Hervé Moutsinga a fait ses études primaires à la mission catholique de Mourindi, ensuite à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville où il obtient son certificat d’études primaires (CEP). Il poursuit ses études secondaires à l’école Chaminade à Brazzaville où il en sort nanti de son BEPC. Mais c’est au Lycée Saint-Cloud en France qu’il obtient son Baccalauréat, série philosophie-sciences.

Détenteur d’un Doctorat d’Etat en médecine obtenu à la faculté de médecine de Paris, il a également obtenu un CES de gynécologie et d’obstétrique de la faculté mixte de médecine et de pharmacie de Lyon. Sur le plan professionnel, il a occupé tour à tour les fonctions de médecin en chef du service de gynécologie et d’obstétrique du Centre hospitalier de Libreville (CHL) en 1968 ; premier doyen de la faculté de médecine de Libreville, et directeur de l’École nationale de santé ; directeur général de la santé publique. Il a été membre de la Cour Constitutionnelle dès sa création jusqu’à ce jour.