Gabon: Helder Muteia dresse un bilan de son mandat à la tête de la Coordination Sous-régional de la FAO

Après six années passées en qualité de Coordonnateur Sous-régional de la FAO pour l’Afrique centrale, Représentant de la FAO au Gabon, à Sao-Tomé et Principe et auprès de la CEEAC Helder Muteia a fait ses adieux à la presse locale à l’occasion d’un point de presse qu’il a animé ce jeudi 29 septembre 2022. Occasion pour ce dernier de dresser un bilan de son passage à la tête de cet organisme onusien.

C’est autour d’un point de presse tenu ce jeudi 29 septembre 2022 au sein des locaux de la Fao que le coordonnateur du bureau sous-régional de la Fao pour l’Afrique centrale, représentant au Gabon et auprès de la CEEAC, Helder Muteia a tenu à faire un tour d’horizon des réalisations faites durant son mandat. Ainsi, cet organisme a accompagné les Etats membres et les organisations sous régionales à travers plusieurs programmes et projets en matière d’amélioration de la production, de la nutrition, de l’environnement et des conditions de vie.

Parmi les initiatives sous-régionales et nationales impulsées par le bureau il y a entre autres la mise en place du réseau des alliances parlementaires de l’Afrique centrale pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’opérationnalisation de l’approche « Une santé » en partenariat avec la CEEAC, la promotion d’une agriculture et des systèmes alimentaires sensibles à la nutrition dans les écoles à travers la mise places des classes vertes au Cameroun, au Congo et au Gabon.

Une vue de Helder Muteia et la presse locale © D.R.

Dans le même ordre d’idée le bureau sous-régional de la FAO a apporter un appui aux Etats membres de la CEEAC pour la formulation de la politique agricole commune et du programme régional d’investissement agricole, de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PRIASAN) ou encore la structuration des organisation et acteurs du monde rural gabonais.

In fine, le coordonnateur du bureau sous-régional de la Fao pour l’Afrique centrale, représentant au Gabon et auprès de la CEEAC, Helder Muteia a tenu à remercier ses collaborateurs pour le travail accompli sous sa direction. « C’est pour moi ici l’occasion de leur dire un grand merci et surtout d’exprimer ma profonde gratitude aux gouvernements des pays de la sous région et du Gabon en particulier pour la confiance qu’ils ont envers la Fao et pour le partenariat que nous avons pu développer » a-t-il déclaré.