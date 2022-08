Gabon: Harold Leckat Igassela s’unit à Hilary Mboumba Moussounda

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les deux tourtereaux ont dit oui devant le maire, leurs familles respectives et leurs amis les 25 et 27 août 2022 par les liens des mariages coutumier et civil à Libreville. Que du bonheur pour ce jeune couple.

Ils l’on fait. Ils se sont dit oui. Ils forment désormais une même chair et vivront dorénavant l’un pour l’autre…. Ils, est mis pour Harold Leckat Igassela et Hilary Mboumba Moussounda. Le premier, directeur de publication de Gabon Média Time et, la seconde, juriste de formation, se sont dits « oui » devant Dieu et devant les Hommes, pour le meilleur et pour le pire. C’était la semaine dernière à Libreville.

Tout a commencé le jeudi 25 août. Ce jour-là, les parents, amis et connaissances des deux tourtereaux se sont retrouvés au domicile familial de Hilary Mboumba Moussounda, pour le mariage coutumier. D’un côté comme de l’autre, même si cette séquence s’est considérablement modernisée, les deux orateurs ont fait preuve de maîtrise du processus du mariage coutumier. Dans la foule, les jeunes générations ont beaucoup appris. Au final, Harold Leckat Igassela a obtenu la main de Hilary Mboumba Moussounda, et les deux familles sont désormais unies par le lien du mariage.

Ouverture du bal du couple Leckat © D.R.

Autre lieu, mais même objectif. Samedi 27 août, alors que Libreville et ses environs subissent la sinistrose ambiante, un fait vient susciter l’espoir de la pérennité d’une Nation : le mariage. C’est dans un lieu fleuri, à la résidence privée Beija Flor, sise à Okala, au bord d’une belle piscine, que le couple Leckat a réuni son beau monde pour assister à la célébration de leur mariage civil. Soleil au zénith, lumière éclatante, fraîcheur de l’air, la nature était toute joyeuse de voir le jeune couple. Lui a raconté la première fois à Libreville et promis d’aimer et de protéger toujours son épouse. Elle aussi a raconté la première fois à Paris et promis d’aimer toujours son époux. Une histoire d’amour, c’est toujours une histoire des premières fois.

Le couple Leckat entouré des garçons et filles d’honneur © D.R.

Dans l’assistance, parents, amis et connaissances, tous au firmament de l’élégance. Ici clins d’œil, là embrassades, ambiance bon enfant, bonheur comme au premier jour. Tout le monde a ainsi vu les alliances et le grand baiser qui ruine la pureté, les deux tourtereaux ayant mangé le fruit défendu, condition essentielle à l’amour. Salve d’applaudissements et joie dans les cœurs, ce beau monde souhaitant aux nouveaux mariés le bonheur jusqu’à ce que la mort les sépare.

Jean-Baptiste Obame Emane, le maire du 1er arrondissement, venait là d’accomplir son devoir. Lui, le journaliste de formation, ne s’est pas empêché de « féliciter » chaleureusement le marié, directeur de publication de Gabon Media Time et, aussi fils d’une journaliste.

La nuit a été aussi festive que le jour, comme si l’amour ne connaissait pas de variations. La présence de tous ces hommes et femmes signifie la présence de Dieu. Le couple Leckat est béni au Ciel comme sur la Terre. « Ils vivront heureux et auront une nombreuse progéniture. L’abondance habitera leur maison ». Tels sont les vœux qu’on leur souhaite.

Avec L’Aube