Gabon: Guy Patrick Obiang veut mettre fin à la désinformation sur le Covid-19

Promu par l’organisation mondiale de la santé (OMS) pour parler de la propagation rapide des informations à la fois exactes et erronées sur une maladie, l’infodémie a fait son apparition avec le covid-19. Face à l’ampleur de ce qui apparaît désormais comme un phénomène au Gabon, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong entend mobiliser le ministère dont il a la charge pour faire bloc contre la diffusion d’informations trompeuses sur la vaccination contre le covid-19.

Des informations à jour et avérées constituent l’un des éléments clés de la riposte contre le nouveau coronavirus dans le monde. En ce sens qu’elles permettent aux populations d’avoir aussi bien le même niveau d’information que la bonne information afin de lutter plus efficacement contre le virus. Or, depuis l’apparition de cette maladie dans le monde, on assiste à une surabondance des informations sur le covid-19 entrainant la prolifération des fausses informations. Toute chose qui est à l’origine des craintes, de la réticence et de la méfiance des populations sur le covid-19 et les activités y rattachées, notamment la vaccination.

Au Gabon, le ministère de la Santé, principal acteur dans la lutte contre le covid-19 a souligné l’importance de s’attaquer au phénomène de l’infodémie sur le coronavirus. Évoqué lors d’une rencontre tenue ce 10 mai 2021 avec le Dr. Magaran Monzon Bagayoko et Noel Marie Zagré, représentants résidents, respectivement de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et du Fonds des nations unies pour l’Enfance (UNICEF), le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a convenu de « la mise en place d’une stratégie de lutte contre ce fléau ».



Gageons que cette lutte contre l’infodémie permettra d’atténuer les effets négatifs de la désinformation sur la riposte contre le covid-19 dans le pays et qu’à terme, elle fera grimper le nombre de volontaires à la vaccination contre le covid-19.