Gabon: Guy Patrick Obiang signe une convention visant à rendre disponibles des médicaments à moindre coût

C’est dans sa volonté manifeste d’améliorer le secteur santé au Gabon que le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a signé une convention ce mardi 17 décembre 2020, avec la Santé pharmaceutique. Une convention visant à rendre disponibles les médicaments dans les différentes structures sanitaires du pays et ce à moindre coût.

C’est une convention d’une valeur de 2 milliards de Francs CFA inscrit au budget 2020 du département ministériel dirigé par le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong que le ministère de la Santé et le Directeur général de La Santé pharmaceutique Rajeev Lilas ont paraphée et rendu effective. Une convention en vue de rendre disponibles plusieurs médicaments dans les structures sanitaires.

Selon le ministère de la Santé, cet accord signé et validé par Rajeev Lilas vise d’une part à « disponibiliser les médicaments dans les structures sanitaires et à moindre coût, d’autre part, à la consommation made in Gabon conformément aux orientations du Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba », a-t-on pu lire dans le communiqué du ministère de tutelle.

Par cette convention, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong s’inscrit dans la droite ligne de la politique prônée par le président de la République Ali Bongo Ondimba, lequel a fait de la santé une de ses priorités. Volonté qu’il a consacrée en mettant à disposition au fort de la crise de la Covid-19, un fonds de solidarité pour les Gabonais économiquement faibles, sorti de sa propre poche.

Située dans la zone économique spéciale de Nkok, La Santé Pharmaceutique est une société spécialisée dans la fabrication des médicaments et consommables médicaux. Elle a été inaugurée le mardi 10 novembre 2020 par le Président de la République Ali Bongo Ondimba.