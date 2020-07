Gabon: Guy Patrick Obiang pour la mise en oeuvre de projets structurants grâce à l’appui de la BAD

Ce lundi 27 juillet 2020 le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a reçu en audience le représentant résident de la Banque Africaine de développement (BAD) Robert Masumbuko. Il était question lors de cette rencontre de faire le point de la coopération entre le Gabon et l’institution financière notamment sur l’appui de cette dernière dans la riposte contre le covid-19 mais aussi la formation dans le domaine sanitaire.

Alors que l’institution a récemment approuvé un prêt de 100,5 millions d’euros au Gabon sous forme d’appui budgétaire afin de contribuer à la lutte contre la Covid-19, cette séance de travail avait pour objectif de faire le point des projets retenus dans ce cadre. Il s’agit entre autres du projet de renforcement des capacités pour l’employabilité des jeunes et l’amélioration de la protection sociale mais aussi des projets d’investissement dans le secteur de la santé.

S’agissant du premier point, les deux personnalités ont évoqué le projet de réhabilitation et d’équipement de l’Institut national de formation d’action sanitaire et sociale (Infass) à Libreville ainsi que les écoles de formation sanitaire et sociale de Makokou et Mouilla. La réhabilitation de ces structures devrait permettre d’ameliorer considerablement l’offre de formation.

Par ailleurs le ministre de la Santé a tenu à s’enquérir auprès du représentant résident de la Banque Africaine de développement des modalités de mobilisation des ressources issue de cet appui et la possibilité d’inscrire quelques idées de projets. Il s’agit entre autres d’accompagner le Gabon dans la construction des dispensaires et des centres de santé au bénéfice des populations.