Gabon: Guy Patrick Obiang Ndong se retire des Gabonese Awards of the year

C’est lors de la conférence de presse sur la riposte sanitaire qu’il a animée le mercredi 9 décembre dernier que le ministre de la santé est revenu sur sa nomination aux « Gabonese Awards of the year ». Jugeant cet acte incompatible avec ses fonctions ministérielles, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a tout simplement annoncé son retrait de cet événement culturel.

A l’heure où le pays traverse une crise sanitaire sans précédent qui contraint l’exécutif à se réinventer pour définir une stratégie des plus efficaces dans la riposte, le divertissement n’est pas le bienvenu. C’est en tout cas le message qu’a voulu faire passer le ministre de la Santé aux organisateurs du gala culturel « The Gabonese Awards of the year ». En effet, lors de la conférence de presse qu’il a animée dans l’après-midi du mercredi 9 décembre 2020, le membre du gouvernement a clairement indiqué avoir demandé de se retirer dudit événement.

Toutefois,le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong s’est dit flatté de l’intérêt qui a été porté sur sa « modeste personne ». Il a tout de même tenu à préciser qu’il ne fait qu’appliquer à son niveau là politique du Chef de l’État Ali Bongo Ondimba, qui serait, selon lui, l’homme politique de l’année. Pour son conseiller en communication, qui a pris la parole en son nom et pour son compte, le retrait du ministre de la Santé est consécutif au respect de « son statut de membre du gouvernement qui ne le lui permet pas car soumis au droit de réserve » a-t-il souligné devant la presse.