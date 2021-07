Gabon: Guy Patrick Obiang Ndong réceptionne un premier lot de médicaments de la Santé Pharmaceutique

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le mardi 06 juillet 2021, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a réceptionné un premier lot de médicaments issus de l’entreprise Santé Pharmaceutique. Cette action qui s’inscrit dans le cadre du Plan d’accélération de la transformation (PAT) permettra ainsi de développer l’industrie pharmaceutique gabonaise.

C’est des mains du directeur général de l’entreprise Santé Pharmaceutique, Rajeev Lilas que le membre du gouvernement a reçu un important lot de médicaments à l’Office pharmaceutique national basé dans la zone économique de Nkok. L’objectif étant de renforcer l’apport en médicaments dans le pays.

Il s’agit d’une variété de médicaments dont les antipaludiques, des vermifuges, des paracétamols, des antibiotiques, des médicaments contre l’anémie et plusieurs autres variétés pour le bien-être des populations. « Ce sont des médicaments qui ont suivi tous les contrôles nécessaires de qualité qui seront consommés par les populations », a rassuré le ministre de la Santé.

En effet, cet apport en produits pharmaceutiques made in Gabon est l’opportunité d’étendre la couverture pharmaceutique. « (…) Le Chef de l’Etat a entendu les cris des populations de l’arrière-pays et ces médicaments vont pouvoir aller dans ces dispensaires et dans ces centres médicaux pour que les populations puissent y avoir accès », a précisé Guy Patrick Obiang Ndong.