Gabon: Guy Patrick Obiang Ndong présent aux 15èmes rencontres Nord-Sud de la Fondation Léon Mba

A Paris, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a procédé, mercredi 24 novembre dernier, à l’ouverture des 15èmes rencontres Nord-Sud de la Fondation Léon Mba qui se tiennent au siège de Médecins sans frontières (MSF). Occasion pour le membre du gouvernement de poser la problématique de l’adhésion de la population à la vaccination.

Le ministre de la Santé et la présidente du Comité national de vaccination contre le covid-19, le Pr. Marielle Bouyou, ont pris part aux 15èmes rencontres Nord-Sud de la Fondation Léon Mba dont les actions sont centrées sur le développement et la recherche épidémiologique dans le monde en général et dans notre pays en particulier. Du fait du covid-19, le thème retenu pour cette année s’intitule « vaccins et pandémies : enjeux politiques, scientifiques et sociaux ».

A cet effet, le membre du gouvernement a indiqué que ces rencontres Nord-Sud devraient être l’occasion pour les différents États de trouver les solutions idoines aux problèmes d’équité à l’accès aux vaccins ainsi qu’à l’adhésion de la population à la vaccination. Le ministre de la Santé a opté pour un partage d’expérience, un échange de bonne pratique.

Quatre principaux modules constitueront l’essentiel des échanges entre les participants tout au long des rencontres. Il s’agit de la géostratégie de la vaccination, de la santé publique et société civile, des retours d’expériences et la vaccino-vigilance, ainsi que les industries à la santé communautaire.

Il convient de rappeler que la Fondation Léon Mba a été créée en 1967 par les Chefs d’État, Léon Mba et Charles de Gaulle, respectivement président de la République gabonaise et président de la République française. Son objectif est de servir de cadre à une coopération entre le Gabon et la France en vue de promouvoir les enseignements et les recherches appropriées dans le les domaines de la réanimation médicale, de la médecine et de l’épidémiologie des maladies tropicales.