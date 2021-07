Gabon: Guy Patrick Obiang Ndong lance le projet prévention covid-19/SSR

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 12 juillet 2021, le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a présidé la cérémonie de lancement du Projet prévention Covid-19/SSR (Santé sexuelle de la reproduction) en présence de la directrice générale pour l’Afrique du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), Rita Laranjinha. Un projet qui a pour objectif d’améliorer la riposte nationale contre le covid-19 et de contribuer à améliorer le suivi de la santé de la mère et de l’enfant sur le territoire national.

Initié par l’ONG 3S en collaboration avec l’Association des sages-femmes du Gabon, ce projet qui a commencé dans l’Estuaire, intègre six des neufs provinces du Gabon. Il consiste en la remise d’une importante dotation en équipements de protection individuelle et d’outils de sensibilisation et de communication à huit services de santé maternelle et infantile dans le grand Libreville.

Ce don est essentiellement composé de supports de sensibilisation et de communication dont 12 banderoles prévention covid-19/SSR, 36 730 flyers prévention covid-19 et 20 000 flyers droits en santé sexuelle et de la reproduction/contraception, de 4450 surblouses jetables, 18 000 masques, 150 litres de solution hydro alcoolique et de 9600 paires de gants non stériles. Il vise à offrir un accès sécurisé aux services de planification familiale, de contraception et de dépistage du VIH.

Selon le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, cet ambitieux projet entièrement financé par l’Union européenne vient en appui à la riposte nationale contre le covid-19, la santé sexuelle et de la reproduction.