Gabon: Guy Patrick Obiang Ndong et Alexis Lamek satisfaits de l’avancement du projet PASS 2

Le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a reçu en audience, ce lundi 15 novembre 2021, l’ambassadeur de la France au Gabon, Alexis Lamek. Objectif, faire un tour d’horizon des relations bilatérales entre les deux pays notamment dans le domaine sanitaire.

Le nouvel ambassadeur de France au Gabon, Alexis Lamek, a devisé avec le ministre de la Santé. Les deux personnalités ont passé en revue les relations bilatérales entre les deux pays dans le domaine de la diplomatie sanitaire. Au menu des échanges, la réhabilitation des établissements sanitaires dans les provinces dans le cadre du Projet d’appui au secteur santé phase 2 (PASS II), financé par l’Agence française de développement

(AFD).

Alexis Lamek et le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, se sont en effet, mutuellement félicités des avancées significatives dans le cadre de l’opérationnalisation des départements sanitaires, notamment du Projet d’appui au secteur santé phase 2. Actuellement, huit structures de santé sont en cours de réhabilitation dans 4 provinces du pays.

On parle par exemple de l’hôpital départemental de Mekambo, l’hôpital départemental de Fougamou, l’hôpital départemental de Gamba, ou de l’hôpital départemental de Moanda, entre autres. Ces établissements sanitaires font actuellement l’objet d’un vaste chantier de réhabilitation et d’extension, dans le cadre du projet d’opérationnalisation des régions et départements sanitaires du gouvernement, tel que mentionné dans le Plan d’accélération de la transformation (PAT).