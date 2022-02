Gabon: Obiang Ndong en visite sur le vieux chantier de la nouvelle maternité du CHUL

Ecouter cet article Ecouter cet article

Le Centre hospitalier universitaire de Libreville (CHUL) devrait s’enorgueillir bientôt d’une nouvelle maternité. Le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a visité, ce mercredi 2 février 2022, le chantier de construction de cette infrastructure hospitalière construite sur un bâtiment R+2.

Voilà qui devrait venir améliorer les conditions de travail des Sages-femmes de la maternité du Centre hospitalier universitaire de Libreville qui dénoncent depuis de nombreuses années des « conditions exécrables de travail » dans un « bâtiment vétuste ». La nouvelle maternité devrait « garantir les conditions médico-techniques sanitaires caractéristiques d’une structure hospitalière dédiée à la mère et à l’enfant ». En d’autres termes, cette maternité, une fois exploitable, devrait pouvoir offrir au CHUL, une meilleure capacité et qualité d’accueil et de prise en charge à la hauteur de son statut des plus anciennes d’Afrique subsaharienne.

Le bâtiment R+2 en contruction depuis 5 ans de la nouvelle maternité du Centre hospitalier universitaire de Libreville © D.R.

La visite du chantier a ainsi permis au ministre de la Santé de s’imprégner de la reprise effective des travaux de construction de cette maternité abandonnés depuis 5 ans. Construite sur un bâtiment R+2, la future maternité comprendra des salles de consultation, une capacité litière estimée à 100, 2 blocs opératoires, ainsi qu’une salle de réveil pour une meilleure prise en charge des parturientes.

Avec des travaux réalisés à 80% selon le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, ce dernier a par ailleurs souligné l’urgence de livrer ce chantier dans les meilleurs délais. « La construction de cette nouvelle maternité vient répondre à un besoin pressant d’augmenter la capacité de prise en charge gynécologique et obstétricale des femmes », a-t-il fait savoir.