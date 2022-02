Gabon: Guy Patrick Obiang Ndong appelle les agents grévistes du CHUL au dialogue

Ecouter cet article Ecouter cet article

En réaction au mouvement d’humeur enclenché le mardi 1er février dernier, de certains agents du Centre hospitalier universitaire de Libreville concernant le paiement de leurs arriérés, le ministre de la Santé Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a tenu à échanger avec ces derniers. Profitant de cette rencontre de la nouvelle maternité du CHUL ce jeudi 3 février 2022, le membre du gouvernement s’est entretenu avec les agents grévistes afin de de trouver une solution à leurs revendications.

Travailleurs acharnés en dépit de leurs conditions de travail précaires, le personnel médical du CHUL se retrouve privé de sa quote-part Cnamgs. Une situation qui a entraîné une levée de boucliers lors d’un mouvement d’humeur organisé devant le service des urgences dudit établissement sanitaire pour réclamer le paiement de leurs primes, le lundi 31 janvier et mardi 1er février dernier. Entraînant la fermeture du portail pendant quelques heures.

Dans l’objectif de trouver une solution consensuelle à cette situation, le ministre de la Santé a tenu à rencontrer la direction générale, les agents grévistes et les représentants locaux des syndicats du ministère. Tout en condamnant le non-respect de la procédure en vigueur en matière de grève, l’invective envers la hiérarchie de l’hôpital, la fermeture des accès de l’hôpital et la séquestration du directeur général adjoint, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a invité les grévistes à cultiver l’esprit du dialogue et promouvoir les valeurs du milieu hospitalier et surtout de respecter la déontologie médicale non sans appeler les uns et autres à plus de responsabilité.

Guy Patrick Obiang Ndong en entretien avec les responsables des agents grévistes du CHUL © D.R.

Profitant de l’occasion, Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a appelé les agents grévistes à suspendre le mouvement en garantissant une suite favorable aux revendications salariales de ces derniers. Un cadre de concertation formel, direction générale-partenaires Sociaux a été mis en place avec pour mission de permettre des rencontres mensuelles. Gageons que l’initiative permettra à chaque partie de trouver satisfaction et mènera aux paiement des nombreux mois d’arriérés ayant conduit au mouvement d’humeur.