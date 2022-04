Gabon: Guy Patrick Obiang Ndong annonce la réception d’une livraison d’ARV

Ecouter cet article Ecouter cet article

Plusieurs mois après la rupture des stocks d’Antirétroviraux (ARV), le ministre de la Santé, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong, a annoncé le 25 avril dernier, la réception par le Gabon, d’une livraison des ARV. Selon le membre du gouvernement qui opte désormais pour une gestion rationnelle des intrants, une seconde livraison devrait avoir lieu courant le mois de Mai 2022.

Voilà qui devrait venir temporiser les inquiétudes des personnes vivant avec le VIH (PVVIH) au Gabon suite à la rupture observée depuis le mois de janvier 2022 des stocks d’ARV dans le pays. Selon le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Guy Patrick Obiang Ndong, « le gouvernement vient de réceptionner une première livraison pour pallier toute éventualité de rupture d’ARV ». « Une seconde commande dont la livraison est pour le mois d’août 2022 a été lancée », a-t-il poursuivi.

Le ministre de la Santé a fait cette annonce, lundi 25 avril 2022, lors d’une rencontre avec l’ensemble des prescripteurs des Centres de traitement ambulatoire (CTA). C’était en présence du directeur général de la prévention du Sida (DGPS) et du directeur du programme de lutte contre les infections sexuellement transmissibles et le VIH-Sida (PLIST). Pour une meilleure distribution des stocks disponibles, le membre du gouvernement a préconisé la mise en place d’un Comité d’experts pour statuer sur les protocoles thérapeutiques et les stocks d’ARV disponibles dans chaque structure.

Lors de cette rencontre, la mise en place d’une stratégie visant une gestion rationnelle des ARV dans les différents CTA a été évoquée. A cet effet, le ministre a instruit le PLIST notamment son Service de prise en charge de reprendre avec les missions de suivi-évaluation sur la gestion des stocks d’ARV dans les différents Centres de traitement ambulatoire et de s’assurer de la conformité des différentes files actives dans ces structures.