Gabon: Guy Patrick Obiang appelle au suivi et à l’évaluation des programmes et services nationaux

Ce mardi 30 mars 2021, le ministre de la Santé le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a reçu en audience l’ensemble des responsables des programmes et services nationaux de son département. Il était question lors de cette séance de travail d’évoquer le suivi et l’évaluation de la promotion des actions de prévention au bénéfice de l’ensemble des populations gabonaises.

Occasion pour le membre du gouvernement de rappeler à ses hôtes « l’impérieuse nécessité de promouvoir les actions de prévention intégrées au bénéfice de la population ». Dans le même élan, il n’a pas manqué de fustiger le laxisme de certains programmes qui brillent par une absence totale de visibilité de leurs actions.

Considérant la prévention comme soubassement du système sanitaire au Gabon, le Dr. Guy Patrick Obiang Ndong a donc invité les responsables des programmes mis en cause à produire des plans d’actions opérationnels pour le deuxième trimestre de l’année en cours tout en appelant à la volonté et au pragmatisme de tout un chacun.

Pour rappel, cette rencontre de mobilisation fait suite à celle du 11 janvier 2021 dernier au cours de laquelle, le Dr. Guy Patrick Obiang avait interpellé l’ensemble des responsables desdits programmes et services à travailler en parfaite adéquation.