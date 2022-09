Gabon: Guy Nzouba Ndama finalement remis en liberté provisoire à Libreville !

Ecouter cet article Ecouter cet article

Escorté manu militari de Franceville à Libreville par des agents de la Direction générale des recherches (DGR) de la gendarmerie nationale, Guy Nzouba Ndama a vu sa mise en liberté provisoire confirmée ce mardi 20 septembre dernier par la Cour criminelle spécialisée de Libreville. Selon une source proche du dossier, le président du parti Les Démocrates devrait donc regagner sa demeure ce soir.

C’est assurément un feuilleton sans fin que nous livre la justice gabonaise et quelques agents de forces de l’ordre visiblement dans un zèle sans pareil. Et pour cause, transféré de Franceville pour être déféré devant la Cour criminelle spécialisée de Libreville pour « blanchiment de capitaux » Guy Nzouba Ndama, ancien président de l’Assemblée nationale et haut dignitaire de la République, a finalement bénéficié d’une mise en liberté provisoire.

Il va sans dire que les magistrats de Libreville tout comme ceux de Franceville n’ont pas trouvé quelque chose à se mettre sous la dent. N’en déplaise à la substitut du procureur de la République de Franceville Ayiquise Blera Ibinga épouse Nyare Bilong qui, en tripatouillant l’article 53 du Règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM du 21 décembre 2018 portant réglementation des changes dans la zone CEMAC, espérait certainement asseoir ses actions.

Après deux jours d’intenses secousses où la présomption d’innocence a laissé place à la présomption de culpabilité, le président du parti Les Démocrates (Opposition), Guy Nzouba-Ndama, pourra dès ce soir rejoindre sa famille en attendant que l’enquête en cours rende ses conclusions. S’il est blanchi suite à la confrontation des faits et du droit, il devrait logiquement récupérer les fonds étrangement reversés au Trésor public, le dimanche 18 septembre dernier, et ce, sans décision de justice. Nous y reviendrons !