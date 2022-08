Gabon: Guy Nzouba Ndama en tournée dans le Haut-Ogooué dès le 03 août prochain

Ecouter cet article Ecouter cet article

Après son premier congrès ordinaire qui s’est tenu le 2 juillet dernier à Akanda, le parti Les Démocrates procédera au lancement d’une tournée dans la province du Haut-Ogooué. Une descente sur le terrain qui aura pour objectif de procéder à l’installation des structures de base dans cette partie du pays mais surtout redynamiser les troupes au moment où des échéances électorales se profilent à l’horizon.

« Le président du Parti Les Démocrates, l’Ami Guy Nzouba-Ndama, accompagné d’une forte délégation du Bureau Exécutif National, effectuera une tournée dans la province du Haut Ogooué du 03 au 05 août 2022, pour l’implantation et installations des organes locaux du Parti ». C’est l’annonce publiée ce dimanche 31 juillet sur la page Facebook de cette formation politique.

Ce déplacement qui fait suite à la tenue du premier congrès ordinaire et qui a vu l’ancien président de l’Assemblée nationale rebelote à la présidence de ce parti s’annonce comme un moment de remobilisation. En effet, à l’approche des prochaines des prochaines joutes électorales, cette formation politique de l’opposition entend reconquérir le terrain par la mise en place de structures de base.



Outre l’implantation et l’installation des organes locaux du Parti, ce sera sans aucun doute l’occasion pour Guy Nzouba Ndama et les siens d’entretenir les populations du Haut-Ogooué sur leur offre politique et la nécessité d’arriver à l’alternance au sommet de l’Etat.