Gabon: Guy Mesmin Omvouma, enseignant à Okondja retrouvé mort dans sa maison

Ecouter cet article Ecouter cet article

Guy Mesmin Omvouma Binga, compatriote, enseignant à l’école publique d’Obili Ossinga est récemment passé de vie à trépas alors qu’il se rendait dans les toilettes extérieures de son domicile. Un drame qui serait consécutif à une crise cardiaque et pour lequel les services judiciaires n’ont pas souhaité procéder à l’ouverture d’une enquête, rapporte le quotidien L’Union.

Les faits se seraient déroulés au domicile de ce dernier dans lequel il vivait avec son épouse. Ce jour-là, Guy Mesmin Omvouma Binga serait sorti de la maison dans la nuit afin de se soulager dans les toilettes se trouvant à l’extérieur de la maison. Voyant que son mari tardait à rentrer, la femme se serait endormie dans l’espoir qu’il la rejoindrait plus tard.

A son réveil au petit matin, la femme se serait rendu compte de l’absence de son époux dans le lit conjugal. Inquiète, elle aurait pris l’initiative d’aller voir à l’extérieur. Une fois dehors, elle serait tombée sur le corps sans vie de Guy Mesmin Omvouma Binga. Elle l’aurait dans un premier temps recouvert ses parties intimes avant d’alerter le voisinage sur la macabre découverte qu’elle venait de faire.

Alertés, les gendarmes de la brigade locale et le médecin du centre de santé d’Okondja se sont rendus sur place pour le constat d’usage. Les premières hypothèses faisant état d’une crise cardiaque survenue pendant qu’il se rendait aux toilettes, les pandores n’ont pas jugé nécessaire d’ouvrir une enquête. Il ne reste plus qu’à déterminer si Sylvain Nziengui Koumba souffrait d’une quelconque affection maligne qui aurait pu être la cause de son décès ce jour. Une bien triste fin pour cet enseignant.