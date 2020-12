Gabon: Guy Christian Mavioga dresse le bilan de son action à Pizolub

Débarqué de la direction générale de la Société gabonaise PIzo de formulation de lubrifiant (Pizolub) lors du Conseil des ministres du vendredi 20 novembre 2020, Guy Christian Mavioga a cédé sa place au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée ce jeudi 17 décembre. Occasion pour celui qui aura occupé pendant 21 mois la tête de cette entreprise, de dresser un bilan de son mandat qui aura permis de mettre en œuvre la vision du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba en matière d’industrialisation et de production de lubrifiants Made in Gabon.

Si dès sa prise de fonction le 15 mars 2019, il avait trouvé une entreprise quasiment en lambeau notamment du fait d’une insuffisance organisationnelle, d’une pression fiscale et douanière très importante, d’un endettement bancaire devenu litigieux faute de remboursement ou encore des dettes fournisseurs abyssales, Guy Christian Mavioga aura travaillé d’arrache pied à donner un nouveau souffle à cette entreprise, ce malgré « le contexte d’incertitude, la concurrence économique exacerbée et les pressions multiformes exercées par des forces exogènes et endogènes ».

Dressant un bilan comparé de son exercice avec celui de ses prédécesseurs, le désormais ancien directeur général a relevé que son action a permis de gommer quelque peu les travers qui avaient contribué à plomber son fonctionnement. Au nombre des actions réalisées on note entre autres l’apurement de plusieurs dettes à l’instar de celle contractées auprès d’Azelis, de la Finatra pour un montant de 500 millions ou encore auprès d’Orabank pour 1,3 milliard dont le reste à payer s’élève à près de 500 millions.

« Je laisse, une masse salariale d’environ cent millions de FCFA, et revue à la baisse grâce à l’arrêté n°0052/MEFPTFPDS du 10 avril 2020, je laisse PIZOLUB avec 2.500.000.000 de FCFA dans un compte séquestre logé à la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDC), je laisse un montant total de 8.592.588.343 FCFA dont une valeur réelle de 2.500.000.000 de FCFA, une valeur de stock de produits finis de 367.313.343 FCFA et un chiffre d’affaires prévisionnel du premier semestre 2021 de l’ordre de 5.725 .275.000 FCFA », a-t-il indiqué.

A noter que le mandat de Guy Christian Mavioga aura également permis de donner un tournant international à Pizolub, notamment par l’obtention d’un Agrément Technique Industriel, mais aussi le développement d’une véritable marque de lubrifiants Made in Gabon composée de 58 formules, certifiées par Chevron Oronite, et la délivrance récente de l’Agrément au tarif préférentiel généralisé CEEAC/CEMAC donnant accès à la Zone de libre-échange continentale d’Afrique (ZLECAF). Mais surtout de donner un visage plus social à cette entreprise par l’instauration de la prise en charge des soins de santé à 100% pour l’ensemble des employés et leur ayants droit ou encore le lancement d’une procédure d’acquisition d’un lotissement au bénéfice des employés de Pizolub SA qui, a-t-il dit espérer, arrive à son terme avec le nouveau directeur général Jean Marie Nkombe Wora.

Ainsi, tout en remerciant le chef de l’Etat pour la confiance placée en lui, Guy Christian Mavioga n’a pas manqué d’adresser ses félicitations au nouveau directeur général de Pizolub.