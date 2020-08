Gabon: Guy Christian Mavioga désamorce les velléités de grève à Pizolub

S’il y a quelques jours l’Organisation nationale des employés du pétrole (Onep) s’est saisie du dossier Pizolub SA dont les employés sont sans salaire depuis trois mois en déposant un préavis de grève, la situation semble être rentrée dans l’ordre. En effet, l’organisation syndicale est tombée d’accord avec la direction générale de cette entreprise qui devrait s’engager à résoudre les points inscrits dans le cahier de charges des employés.

C’est par visioconférence que s’est tenue la séance de travail entre le directeur général de Pizolub Guy Christian Mavioga et Sylvain Mayabi Binet, secrétaire général de l’Organisation nationale des employés du pétrole, sous la houlette du directeur provincial du Travail de l’Ogooué-Maritime. Une rencontre qui a permis d’échanger sur les points de revendication des employés qui depuis quelques mois font face à des impayés de salaires.

Les deux parties ont pu trouver un consensus sur les principaux points qui faisaient l’objet de discussion. Ce qui concrètement éloigne le spectre de la grève agité par l’ONEP, organisation syndicale la plus représentative du secteur pétrolier, qui en déclenchant son mouvement de grève, aurait sans aucun doute eu des conséquences néfastes pour cette entreprise qui fait déjà face à des difficultés d’ordre financier.

Joint au téléphone par Gabon Media Time, Guylaine Mboui Zolo qui conduisait la délégation de l’ONEP, par ailleurs, porte parole de ce syndicat, a expliqué que les parties prenantes ont trouvé un terrain d’entente. « Nous avons trouvé des points de conciliation, qui sont au nombre de 10. Au terme de cette réunion, la grève ne sera pas lancée. La réunion de ce jeudi sera donc une sorte de ligne directrice. La balle est plus ou moins du côté de l’Etat puisqu’il est partie prenante à ces discussions, Pizolub étant une entreprise parapublique », a-t-elle indiqué.

La réunion qui se tiendra donc ce jeudi 13 août 2020 au ministère du Pétrole, du Gaz, des hydrocarbures et des mines, autour de Vincent de paul Massassa, entre les représentants de l’Etat, les actionnaires et la direction générale de Pizolub permettra de fixer un nouveau cap pour ce fleuron de l’industrie Port-gentillaise et de lever toute velléité de grève.

Il faut souligner que l’entreprise est dans une zone de turbulence du fait de la crise que traverse actuellement le pays. Depuis trois mois, la production est à l’arrêt tandis que les salaires sont impayés. Une situation qui a d’ailleurs fait l’objet d’une réunion le 4 août dernier, entre le ministre du Pétrole, Vincent de Paul Massassa, la direction générale et le Conseil d’administration de Pizolub.