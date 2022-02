Gabon: Gustave Mayi promu directeur général de la SEEG

Ecouter cet article Ecouter cet article

Réuni en conseil des ministres ce mardi 1er février 2022, le gouvernement a entériné l’éviction d’ Alain Patrick Kouma au poste de Directeur général, et la nomination à ce poste de Gustave Mayi, ancien directeur général adjoint chargé des opérations à la SEEG.

Nouveau chambardement au sommet de la hiérarchie de la Société d’Energie et d’Eau du Gabon. Gustave Mayi a hérité, à l’issue du Conseil de ministres de ce mardi 1er février 2021, du poste directeur général de la SEEG. Il remplace ainsi Alain Patrick Kouma qui jusqu’à ce mardi encore,tenait les rênes de l’entreprise depuis le 31 janvier 2020.

Précédemment directeur général adjoint chargé des opérations, le nouveau directeur général de la SEEG a l’avantage d’être un ancien de la maison. Ce qui suppose qu’il connaît et maîtrise très bien les différents chantiers de l’entreprise, engagés par son prédécesseur et dont, il devra désormais assurer le suivi et l’effectivité en vue de l’amélioration de la desserte en eau potable et l’électricité dans le pays.

Entre réduction du stress hydrique et satisfaction d’une clientèle de plus en plus exigeante, Gustave Mayi, en sa qualité de directeur général de la SEEG devra, sans conteste, faire face à de nombreux défis. Il est attendu au pied du mur.