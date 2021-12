Gabon-Guinée équatoriale: Ndong Edu Nchama fait ses adieux à Ali Bongo

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce lundi 13 décembre 2021 le chef de l’Etat a reçu au Palais Rénovation l’Ambassadeur de la République de Guinée Equatoriale près la République Gabonaise, Marcos Ndong Edu Nchama. Il était question pour ce dernier de faire ses adieux au numéro un gabonais après sept années passées à la tête de la représentation diplomatique de ce pays frère.

En effet, conformément aux usages, le diplomate a tenu à faire un bilan de sa présence au Gabon en qualité de représentant de la Guinée Equatoriale. Occasion pour les deux personnalités d’évoquer les aspects liés aux relations bilatérales entre Libreville et Malabo, notamment le renforcement de l’axe politico diplomatique.

Au menu de cet échange, Ali Bongo Ondimba et Marcos Ndong Edu Nchama ont fait un large tour d’horizon des domaines portant sur la sécurité transfrontalière et l’interconnexion des réseaux électriques entre les deux pays pour une meilleure accélération de l’intégration électrique sous régionale.

A l’issue de l’entretien avec le Président de la République, l’Ambassadeur de Guinée Equatoriale lui a adressé ses vifs remerciements et s’est félicité de l’excellence des liens multisectoriels qui unissent le Gabon et la Guinée Equatoriale.