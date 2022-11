Gabon-Guinée Bissau: Umaro Sissoko Embalo attendu à Libreville

Ecouter cet article Ecouter cet article

Du 14 au 15 novembre 2022 le président de la République de Guinée Bissau, le Général Umaro Sissoco Embaló séjournera au Gabon dans le cadre d’une visite de travail et d’amitié. A cet effet, il s’entretiendra avec son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba avec au menu le renforcement de la coopération entre Libreville et Bissau.

Au cours de cette rencontre au sommet entre l’actuel Président en Exercice de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et le chef de l’Etat gabonais plusieurs sujets d’actualité pourraient être abordés. Au nombre de ceux-ci, le renforcement de la coopération bilatérale et des sujets politiques et sécuritaires qui animent l’actualité africaine et internationale.

Le développement d’une collaboration bilatérale et multisectorielle, notamment dans les domaines de l’énergie et du bois, entre autres secteurs, sera également au centre des discussions entre les deux chefs d’État. Outre ces questions, le renforcement du cadre juridique de coopération sera également abordé par Ali Bongo Ondimba, afin de hisser les liens entre ces deux pays à un niveau supérieur, dans le cadre d’avantages mutuellement bénéfiques.