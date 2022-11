Gabon-Guinée Bissau: Ali Bongo et Umaru Sissoco Embalo pour un renforcement de la coopération

Ecouter cet article Ecouter cet article

Ce mardi 15 novembre 2022, le Président Ali Bongo Ondimba s’est entretenu au Palais du bord de mer de Libreville avec son homologue Bissau guinéen Umaru Sissoco Embalo. Une rencontre au sommet qui s’est conclue par la signature de deux accords dont un accord portant sur les consultations diplomatiques.

Renforcer la coopération entre Libreville et Bissau. C’est l’objectif affiché par le Président de la République de Guinée-Bissau Umaru Sissoco Embalo et son homologue gabonais. Une ambition qui a abouti à la signature de deux accords par l’entremise des ministres des Affaires étrangères des deux pays.

Le premier accord porte sur les consultations en matière politique et diplomatique et l’autre sur le cadre général de coopération d’autre part. Aussi le cadre juridique entre le Gabon et la République sœur de Guinée-Bissau a été passé en revue.

Après l’entretien avec le chef de l’Etat du Gabon, le président de Guinée-Bissau s’est rendu à la Zone économique spéciale de Nkok, située à plus d’une vingtaine de kilomètres de Libreville. Un site de transformation qui participe au développement de l’économie gabonaise.