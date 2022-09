Gabon: Guillaume Gallienne fête le 400e anniversaire de la naissance de Molière à l’IFG 

Ecouter cet article Ecouter cet article

Guillaume Gallienne sera en prestation dès 20 heures ce vendredi 16 septembre 2022 à la salle Jean-Louis Barrault de l’Institut Français du Gabon (IFG). A cet effet, le célèbre acteur français interpretera la pièce de théâtre « Molière, l’impertinent » à l’occasion du 400ème anniversaire de l’illustre disparu présenté comme le père de la langue française.

A l’occasion du 400ème anniversaire de Molière, l’Institut français du Gabon a décidé de mettre les petits plats dans les grands. Pour ce faire, Guillaume Gallienne a été convié pour livrer un spectacle inouï le vendredi 16 septembre prochain à la salle Jean-Louis Barrault. Il fera une interprétation de la vie et des œuvres du père de la langue française à travers les pièces qui ont marqué la dramaturgie de « L’impertinent ».

En effet, c’est dans un style singulier avec la capacité de dénoncer les grands vices atemporels de la condition humaine sous un ton tragicomique que le spectacle aura lieu. Entre humour et prise de conscience, le sociétaire de la comédie française Guillaume Gallienne « promet une soirée inoubliable » à toutes les personnes qui feront le déplacement pour la salle Jean-Louis Barrault à partir de 20 heures.

Pour information, Guillaume Gallienne est un comédien français de renom. Scénariste et réalisateur, il est depuis 1998, le 513e sociétaire de la Comédie-Française. Il a, au cours de sa carrière, interprété entre autres, les personnages de Molière, Anton Tchekhov, Carlo Goldoni, Ivan Gontcharov, Alfred de Musset, Victor Hugo, Luchino Visconti et Bertolt Brecht. A noter que l’entrée est fixée à 5000 pour les adultes, 4000f pour les adhérents et 3000f pour les enfants, 2000f Fcfa pour les adhérents.