Gabon: GSEZ présente ses initiatives d’économie circulaire à LCOY

Le 29 octobre 2022 le Musée des arts et traditions de Libreville a servi de cadre à la Conférence locale des jeunes sur le changement climatique de l’Organisation des Nations-Unies (ONU). Une rencontre qui a permis à la Zone Économique Spéciale de Nkok (GSEZ) de présenter ses initiatives d’économie circulaire dans ladite zone.

Cet évènement organisé en prélude à la Conférence des parties (COP), était l’occasion pour les participants de d’échanger sur les solutions alternatives et les modèles économiques innovants, compatibles avec le défi du changement climatique. Prenant part à cette rencontre, ARISE IIP/GSEZ a profité de cette occasion pour présenter les initiatives d’économie circulaire en cours dans la Zone économique spéciale.

Il s’agit notamment de l’usine de panneaux de particules et l’usine Huaxing Environnement qui « transforment les déchets de bois en panneaux de particules et en charbon actif et non actif respectivement ont été mises en avant ». Dans le même ordre d’idées, l’initiative d’économie circulaire de l’usine de plastique Jia Ming a été présentée. Celle-ci consistant à transformer en languettes de plastique les bouteilles en plastique recyclées

A noter qu’au cours de cet atelier, une activité collaborative a été menée, dans laquelle les participants ont été encouragés à réfléchir à des modèles d’économie circulaire similaires dans leurs domaines d’intérêt et leurs sphères de travail notamment la mode, la technologie, l’alimentation et l’automobile.