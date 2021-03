Gabon: Gsez Infras livre 664 km de nouvelles lignes électriques dans l’arrière pays

Initié il y a 4 ans, le projet visant à améliorer la couverture et le taux d’accès à l’énergie électrique des populations situées en milieu rural vient d’être achevé par Gsez Infras, une des filiales d’Arise Infrastructure Services (IS). En effet, impliquant notamment la construction de lignes électriques dans les provinces de l’Estuaire, du Moyen-Ogooue, de la Ngounié et du Woleu-Ntem, ce projet qui impactera durablement le quotidien de 20000 Gabonais, vient renforcer un peu plus l’ambition d’Arise d’être un acteur majeur du développement du pays.

493 km de ligne moyenne tension, 171 km de ligne basse tension, renforcement de 5 sous-stations ou encore l’ajout de groupes électrogènes aux stations d’alimentation de la SEEG de Mouila, Bitam, Fougamou et Lambaréné, telles sont les principaux faits, marquants la finalisation du projet lancé il y a 4 ans financé par Arise Infrastructure Services (IS) à travers sa filiale Gsez Infras.

En effet, visant 118 villages situés sur les axes Kango – Bifoun – Lambaréné – Fougamou – Mouila et Oyem – Bitam – Okouk – Batouri, et dans lesquels vivent plus de 20 000 Gabonais, ce projet axé sur la construction et la réhabilitation de 664 kilomètres de nouvelles lignes électriques, vient renforcer l’ambition de l’opérateur de faciliter le quotidien des populations des zones rurales. Une ambition noble, pour un opérateur qui se trouve également être l’un des premiers employeurs du pays.



Réagissant d’ailleurs à cette initiative, Igor Simard, Directeur pays Arise IS & Arise IIP, n’a pas manqué de rappeler « la fierté » de son entité « d’avoir contribué à l’installation de 664 km de lignes électriques, donnant ainsi l’accès à l’électricité à des centaines de villages ». À noter que grâce à cette initiative, les populations des zones concernées ont également eu droit à la réhabilitation de 35 écoles primaires et centres de santé publique.