Gabon: Gsez en soutien à deux écoles de Ntoum

Le mercredi 28 septembre 2022, une délégation de Gabon Special Economic Zone (GSEZ) conduite par Anil Prashar, directeur QHSE, s’est déployée dans le deuxième arrondissement de la commune de Ntoum. En toile de fond de cette visite, la remise d’un don composé essentiellement de tables-bancs et chaises à deux écoles primaires afin d’améliorer les conditions d’apprentissage des apprenants de ces deux établissements.

Acteur majeur de la transformation du secteur bois ayant notamment propulsé le Gabon au rang de premier exportateur de placage en Afrique et second exportateur mondial, Gabon Special Economic Zone (GSEZ) se veut également un acteur RSE de premier ordre. Active dans le domaine du développement durable avec le lancement du projet Tracer durant l’année 2022, et au plus près des attentes des populations, l’entité dirigée par Igor Simard vient une nouvelle fois de montrer son attachement aux valeurs sociétales.

En effet, consciente des nombreux manquements en matière d’apprentissage, une délégation de l’entreprise conduite par Anil Prashar, son directeur QHSE, s’est déployée dans le deuxième arrondissement de la commune de Ntoum. Munie de tables-bancs et chaises, la délégation a donc tenu à manifester son soutien aux apprenants de l’école Notre Dame des Anges et de l’école publique Ayeme Plaine présence de la mairesse Anasthasia Assengone et du corps enseignants.

Anil Prashar, le directeur QHSE de GSEZ, pour sa part, a souligné que ce don traduit l’engagement de la société auprès des populations. « Cette initiative a été discutée depuis plusieurs mois. Et on a donc entendu vos besoins par rapport aux tables-bancs pour les élèves de pré-primaires et primaires. C’est une initiative qui va continuer et nous espérons que nous pourrons être efficaces aux côtés de la municipalité. Nous savons qu’il y a aussi d’autres problèmes liés à l’eau. Et nous travaillons avec la mairie pour répondre à cette problématique dans les prochains mois », a souligné Anil Prashar.

Plaidant pour l’amélioration de la qualité de vie et de la durabilité, Gsez a donc offert aux apprenants des deux écoles de cette commune de Ntoum, de quoi embellir leur quotidien. L’amélioration des conditions d’apprentissage des élèves dans les différentes communes de Ntoum est un des points essentiels du Plan du développement local (PDL) de la commune pour GSEZ.