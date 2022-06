Gabon: grippe, rhinite, allergie, ces maladies saisonnières qui refont surface

Ecouter cet article Ecouter cet article

Les maladies saisonnières refont surface. A l’entame de la saison sèche, le rhume, les allergies, la grippe et la rhinite sont très fréquents autour de nous. Pour preuve, la recrudescence de malades qu’entraînent ces pathologies. Une situation qui nécessite qu’on se penche véritablement sur ces maladies saisonnières, afin de comprendre ce qui justifierait cette hausse.

Ces derniers temps, de plus en plus de gens se plaignent et souffrent de maladies infectieuses de la saison sèche encore appelée maladies saisonnières. Il s’agit principalement de la grippe, la rhinite, les allergies, le rhume pour ne citer que ceux-là. En effet, ces maladies virales aiguës des voies respiratoires se transmettent par les personnes infectées ou d’autres objets contaminés. Une situation dont la principale cause n’est autre que le changement de saison.

Outre ce facteur lié au changement de saison, d’autres paramètres tels que le pollen, la poussière, la pollution de l’air favorisent également leur propagation. Selon les propos des spécialistes, les enfants et en particulier sont les plus susceptibles d’attraper des maladies saisonnières, « en ce moment les pathologies respiratoires sont les plus fréquentes, notamment les diarrhées virales d’où l’importance pour les parents de bien couvrir les enfants car ce sont les personnes les plus vulnérables, également procéder à l’assainissement de l’environnement dans lequel on vit. », a déclaré le Dr. Linda Sono Djaboueni, pédiatre, à nos confrères de Gabon 1ère.

Les pathologies respiratoires durant la saison sèche font souvent l’objet de consommation d’antibiotiques, alors qu’elles sont d’origine virale dans la majorité des cas et guérissent naturellement en quelques jours. Le personnel de la santé insiste sur l’importance de rappeler aux personnes de ne pas pratiquer l’auto médicamentation, mais de veiller plus à l’application des recommandations faites par les spécialistes du corps médical.

Géneviève Dewuno