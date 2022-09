Gabon: grève des assesseurs non professionnels du Tribunal du Travail

Ecouter cet article Ecouter cet article

Baladés par Erlyne Antonella Ndembet Damas qui ne semble prêter aucune attention à leur carrière, les assesseurs non professionnels du Tribunal du travail de Libreville ont décidé de suspendre leurs activités jusqu’à nouvel ordre. Dans la lettre adressée au président de ladite juridiction, ces derniers dénoncent une négligence manifeste de la tutelle.

Dans un courrier daté du lundi 19 septembre dernier, les assesseurs non professionnels du Tribunal du travail de Libreville ont notifié leur cessation d’activités concertée au Président de ladite juridiction qui joue un rôle primordial dans le règlement des conflits nés dans le cadre professionnel. « Nous sommes au regret de vous informer que nous suspendons nos activités au sein du Tribunal du Travail de Libreville », ont-ils souligné.

Une décision consécutive à « la non-prise en compte de nos préoccupations par notre tutelle » en la personne d’Erlyne Antonella Ndembet épouse Damas. Il ressort de cette levée de boucliers que « depuis leur intégration au sein de la Juridiction du Travail, les autorités en charge des questions administratives peinent à encadrer et clarifier la fonction d’Assesseur non professionnel », est-il précisé. Et ce, à 3 mois de la fin du mandat de l’équipe actuelle.



Les agents publics en grève mettent à l’index quelques maux soulevés et devant permettre l’amélioration de leurs conditions de travail. Il s’agit entre autres de l’absence des textes d’application liés aux droits et avantages des Assesseurs non professionnels en adéquation avec l’article 4 de l’arrêté n°089/MJGS/MEFPTFP, l’absence de formation continue et le non-versement de leurs indemnités de service. Une posture qui devrait être lourde de conséquences pour le fonctionnement de cette juridiction.