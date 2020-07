Gabon: gratuité de transport pour les élèves de terminale dès ce 20 juillet

C’est par le biais d’une note d’information parvenue à Gabon Media Time que le gouvernement par l’entremise de son ministre de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur Patrick Mouguiama Daouda a annoncé la gratuité de transport pour les élèves de terminale. Cette mesure prendra effet à compter du lundi 20 juillet jusqu’au 14 août 2020 avec pour obligation pour les bénéficiaires de revêtir leur uniforme et de se munir de leur carte scolaire.

Dans l’optique de faciliter la reprise d’activités académiques exclusivement réservée aux élèves candidats au baccalauréat après plus de 4 mois d’arrêt pour cause de crise sanitaire liée à la Covid-19, le ministre de l’Éducation nationale et de l’Enseignement supérieur vient d’annoncer la mise à disposition des bus de transport pour les élèves. Ainsi, Patrick Mouguiama Daouda entend résoudre l’épineuse question du transport qui taraudait l’esprit des parents d’élèves après l’annonce du retour en classe le 30 juin dernier.

Selon la note d’information parvenue à la rédaction de Gabon Media Time, la mise en application de cette mesure sera effective à compter de ce lundi 20 juillet 2020 pour s’étendre jusqu’au 14 août, qui marque la fin de la phase de préparation à l’échéance finale du baccalauréat censé se dérouler à compter du 20 août prochain. Ce sont les compagnies de transport urbain, TransUrb, Sogatra,et TransAkanda, qui se chargeront de matérialiser cet accès gratuit au transport.

Pour ce faire, 15 lignes ont été définies avec 5 points clés à savoir Sainte-Marie, Gare-routière, Rio, Cité des Ailes et PK12. Lesdits véhicules seront en circulation entre 6 h et 8h45 pour l’aller et de 14h30 à 18h00 pour le retour. Cependant, le ministère a tenu à préciser que des conditions cumulatives devront êtres remplies. Il s’agit notamment de vêtir de l’uniforme scolaire, de se munir d’une carte scolaire à jour mais aussi de respecter les gestes barrières ainsi que le port du masque.