Gabon: Grande Mayumba à nouveau dans les starting-blocks

Initiative innovante d’investissement et de développement, le projet « Grande Mayumba » lancé en avril 2011, jusque-là au point mort, pourrait renaître de sa belle mort. C’est du moins ce que pense savoir le quotidien L’Union qui dans sa parution de ce mercredi 20 janvier 2021 évoque l’idée d’une réactivation dudit projet par l’African conservation development group (ACDG).

Si le 09 novembre 2020, le ministre de la Promotion des investissements, Carmen Ndaot, et une équipe de l’African Conservation Development Group avaient échangé sur les modalités de mise en œuvre de ce projet, celui-ci pourrait bientôt être exhumé. Une éventualité confirmée par l’ACDG qui au cours de cette rencontre avait réitéré son engagement à accompagner le gouvernement dans les domaines de l’exploitation forestière, la transformation du bois, l’agro-industrie, la pêche, l’écotourisme et le développement des infrastructures.

Situé dans la province de la Nyanga, le projet Grande Mayumba intègre l’exploitation forestière durable et la transformation du bois, l’agriculture des infrastructures connexes nécessaires. Un vaste projet qui devrait créer plus de 2 400 emplois locaux au cours des cinq prochaines années et qui s’inscrit indéniablement dans la politique de diversification de l’économie souhaitée par les plus hautes autorités en tête desquelles le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba.

A noter que le choix du groupe ACDG, dans le cadre d’un partenariat public-privé, n’est pas fortuit. Cette entreprise se veut un développeur expérimenté dans le cadre des projets intégrés basés sur l’utilisation durable des terres combinant développement socio-économique et protection de la biodiversité.