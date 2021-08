Gabon: Gilchrist Messa Ondo en soutien aux villages Konoville et Awoua

Ecouter cet article Ecouter cet article

Dans le cadre de ses activités politiques et en prélude à l’organisation de la Coupe Okang, le conseiller départemental du Parti démocratique gabonais (PDG) Gilchrist Messa Ondo a tenu à apporter un soutien aux auxiliaires de commandement et aux établissements des villages Konoville et Awoua dans le département du Ntem. Une dotation qui leur permettra d’assurer de manière efficiente leur mission et autres activités pédagogiques.

C’est en présence du membre du bureau politiique du Parti démocratique gabonais Denise Okomo Abessolo, du secrétaire départemental Germain Mba Eyama et des fédéraux de cette formation politique dans ledit siège que s’est déroulée la ceremonie de remise de don dans les deux plus grands regroupements de la fédération Koum regroupant les villages Konoville et Awoua.

Il était question pour Gilchrist Messa Ondo de répondre de manière efficiente à l’appel à la solidarité et au partage lancé par le chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba. A cet effet, il a doté l’ensemble des auxiliaires de commandement desdits villages de portables, montres et bavettes. Aux deux écoles, il a procédé à la remise de fournitures de bureau pour la rentrée prochaine et aux deux dispensaires plusieurs produits de première nécessité sans oublier un important lot de bavettes pour les trois fédérations du 4e siège Kess Koum Mbo’a.

Un geste qui, pour chaque étape, n’a pas manqué de susciter la satisfaction des bénéficiaires qui ont tenu à remercier le donateur en l’encourageant de poursuivre dans ce genre d’action au bénéfice des populations.