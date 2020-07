Gabon: Ghislain Nzue Nzue en VRP de l’industrialisation verte de l’Afrique à Cotonou

Résolument engagé vers la voie de l’économie verte pour pallier la forte dépendance au secteur pétrolier, le Gabon entend étendre son leadership hors de ses frontières. À ce titre, Ghislain Nzue Nzue, Directeur Général de la structure « Maintenance Global Industrielle » (MGI) et consultant en Maintenance Industrielle et énergies renouvelables, fera la promotion des ambitions gabonaises à Cotonou en novembre prochain.

En soulignant en 2016, les opportunités d’une « industrialisation verte » pour l’Afrique, la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique (CEA) avait planté les bases de ce qui devrait constituer le socle du renouveau économique d’un continent largement dépendant des rentes pétrolières et minières. Dans ce contexte, l’Afrique, forte d’un potentiel humain, écologique et agriculturel inégalé, devrait être en mesure d’en profiter.

Au Gabon, pays qui tend à s’imposer comme un leader en matière de protection de l’environnement dans le monde et partant, sur le continent, et qui aspire à bâtir une économie verte, cette « industrialisation verte » pourrait favoriser cette diversification économique tant attendue. C’est l’idée que défendra Ghislain Nzue Nzue, Directeur Général de la structure « Maintenance Global Industrielle » (MGI) et consultant en Maintenance Industrielle et énergies renouvelables, lors d’une rencontre à Cotonou du 17 au 22 novembre prochain.

En effet, porté en septembre dernier à la tête de Global Eliting, première plateforme communautaire de chefs d’entreprises et startupers originaires du Cameroun, du Sénégal, du Mali, de l’Angola, du Togo, du Congo, et donc du Gabon, Ghislain Nzue Nzue aura donc la lourde tâche de représenter les ambitions d’un pays qui malgré son potentiel reste encore encastré dans une dépendance pétrolière qui ruine ses perspectives à long terme.

Militant pour une mutualisation des intelligences en vue de faire de l’innovation et de la production, les leviers du développement du continent, le Gabonais devra donc au cours de ce Forum économique de la diaspora pour l’industrialisation de l’Afrique à Cotonou, faire la lumière sur ce qui pourrait constituer l’avenir d’un continent aussi jeune qu’ambitieux.