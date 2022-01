Gabon: Ghislain Nguema Ella et les siens quittent l’Union nationale avec armes et bagages pour l’UDIS

Ecouter cet article Ecouter cet article

C’est un véritable coup dur que vient de subir l’Union nationale. En effet, le samedi 15 janvier dernier son Coordinateur dans le 6e arrondissement de Libreville, Ghislain Nguema Ella a annoncé son départ de ce parti de l’opposition pour rejoindre les rangs de l’Union pour la démocratie et l’intégration sociale (Udis) d’Hervé Patrick Opiangha.

C’est dans une salle qui a refusé du monde ce 15 janvier que ce cadre de l’Union nationale, par ailleurs président de l’Association vigilance citoyenne (AVC) regroupant des sympathisants de ce parti, a annoncé son départ. Une décision motivée par le manque de considération dont lui et les siens feraient l’objet de la part de leur désormais ancienne formation politique.

Dressant un bilan de ces années passées au sein de l’UN, Ghislain Nguema Ella s’est montré très critique vis-à-vis de cette formation politique qu’il assure avoir servie sans recevoir de reconnaissance. « L’UN certes organisait avec nous la communauté, mais les objectifs que nous devions atteindre avec eux pour la plupart, ne l’ont pas été. C’est pour cela que j’ai décidé de partir de l’UN, pour que moi, mes frères et sœurs du 6e arrondissement nous puissions nous organiser autrement », a-t-il indiqué.

Le désormais ancien Coordinateur dans le 6e arrondissement de Libreville malgré son engagement lui et les siens n’ont « jamais été aidés même sur le plan moral ». Toute chose qui a conduit l’Association vigilance citoyenne a annoncé son départ de cette formation politique. « Etant membre de l’Union nationale (UN) et coordonnateur de Nzeng-Ayong, il fallait que je prenne mes responsabilités. J’ai démissionné et j’ai personnellement adhéré à l’Udis. Voilà ma carte », a-t-il indiqué. Avant d’inviter les populations à rejoindre ce parti qui n’a de cesse de poser des actes concrets pour cette partie de la capitale.