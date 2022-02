Gabon: Ghislain Moandza Mboma vante les bienfaits de la digitalisation dans la lutte contre la corruption

Ecouter cet article Ecouter cet article

Présent lors de la conférence débat sur le thème «La corruption parlons-en sans tabou», le directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) Ghislain Moandza Mboma est largement revenu sur les avantages de la digitalisation des procédures au sein de cet entité notamment dans le cadre de la lutte contre la corruption.

En effet, pour le patron le processus de dématérialisation des procédures au sein de l’ANPI s’inscrit dans le cadre des objectifs fixés par le Plan d’accélération de la transformation (PAT). Mais elle contribue également à lutter plus efficacement contre la corruption, phénomène qui gangrène quelque peu l’administration.

Ainsi selon Ghislain Moandza Mboma la digitalisation des procédures avait pour objectif entre autres de « réduire les délais de création des entreprises, réduire les contacts physiques entre les usagers et les agents in fine réduire les possibilités de corruption ». « Les retombées sont concrètes puisque les usagers viennent de moins en moins en agence pour exécuter leurs opérations. Ayant de moins en moins de contacts avec les agents, on réduit également les tentatives de corruption », a-t-il expliqué.

Il faut également souligner que grâce à dématérialisation des procédures de création d’entreprises via le Guichet numérique l’Investissement (GNI), plus de 4 000 opérateurs ont créé leurs entreprises sans se déplacer, en payant leurs frais de formalisation d’entreprise grâce à Instant Bills Pay, un moyen de paiement de factures en ligne.