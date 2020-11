Gabon: Ghislain Moandza Mboma prend les rênes de l’ANPI

Le Conseil des ministres qui s’est tenu ce vendredi 20 novembre 2020 a été l’occasion pour l’exécutif de procéder à plusieurs changements au sein de l’administration publique et autres établissements publics à caractère administratif . C’est le cas à l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon (ANPI-Gabon) où le directeur général Gabriel Ntougou a été écarté et remplacé par Ghislain Moandza Mboma, qui occupait jusqu’à récemment le poste de directeur chargé de la promotion de l’investissement au sein de l’agence.

Nommé par décret présidentiel à l’issue du conseil des ministres du 26 février 2019, Gabriel Ntougou aura joué un rôle majeur dans l’implémentation de la stratégie de diversification économique et plus particulièrement dans la mobilisation effective de l’investissement. C’est donc après un peu plus d’un an passé à la tête de l’ANPI que ce dernier devra céder sa place à Ghislain Moandza Mboma.

Il faut dire que le nouveau directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon n’est pas un inconnu au sein de cette entité. Juste avant sa nomination, il occupait le poste de directeur chargé de la promotion de l’investissement. Ce diplômé de l’Institut national des sciences de gestion (INSG) détenteur d’un master en commerce et marketing bénéficie d’une expérience avérée au sein du secteur de la microfinance.

Avant son arrivée au sein de l’ANPI en juillet 2016, Ghislain Moandza Mboma a fait ses classes au sein du Groupe BGFIbank. En effet, il a été de 2010 à 2012 directeur général de Loxia Emf, filiale du groupe bancaire spécialisé dans la microfinance. A noter que l’arrivée de Ghislain Moandza Mboma à la tête de l’Agence nationale de promotion des investissements du Gabon sonne comme un double défi pour celui qui a occupé également la fonction de secrétaire permanent adjoint du Haut conseil pour l’investissement (HCI). En effet, il aura pour mission de contribuer à la mise en œuvre de la stratégie d’accueil des investisseurs notamment par la facilitation de la création d’entreprises mais aussi à assainir le climat des affaires, contribuant ainsi à l’amélioration du rang du Gabon dans le classement Doing Business.